刺激政策料無助經濟放緩加劇　世銀：明年中國GDP將低見4.3%

世界銀行預計，即使近期刺激措施暫時提振，中國經濟成長仍將在2025年進一步放緩，給區域經濟帶來額外壓力。



該行在半年度經濟展望報告中預計，明年中國經濟增長將從今年的4.8% ，放緩至 4.3%，料將拖累東亞和太平洋地區（包括印尼、澳洲和韓國等國家）的增長從今年的約4.8% ，放緩至明年的4.4%。



中國對臨近國家經濟推動力正在減弱

不過世銀也指出，三十年來中國的增長給鄰國帶來了好處，但這種推動力的規模現在正在減弱。最近暗示的財政支持可能會提振短期增長，但長期增長將取決於更深層次的結構性改革。

中國政府設定了今年約5%的經濟成長目標，但由於消費支出低迷和房地產市場仍然不穩定，似乎越來越遙不可及。近日人行推出了一系列刺激措施，主要集中在貨幣政策上，包括降息等措施，市場也越來越期望獲得更多財政支持，以刺激支出、恢復信心和提振經濟。

中國經濟・中國貿易・中國旅遊・中國金融・中國地標：圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

世界銀行表示，除了中國經濟成長放緩之外，貿易和投資流向的變化以及全球政策不確定性的增加也可能影響東亞和太平洋地區。儘管美中貿易緊張局勢為越南等國家在連接主要貿易夥伴方面發揮作用創造了機會，但新證據表明，隨著新的更嚴格的規則的出台，各經濟體可能越來越局限於扮演單向連接者的角色，對進口和出口實行原產地限制。