拆息回升港銀加定期存款息　一及三個月存期息重返4厘　看齊銀債

【銀色債券/銀債】市場對於11月聯儲局再度大幅減息預期降溫，港元拆息近日回升，加上銀債認購中，港銀定存息也迎來小高潮。當中虛擬銀行PAObank將1個月港元定存息，大幅加1厘至4厘，不分新舊客戶及新舊資金，最低100元起存，並不設存款額上限。



PAObank將1個月定存息大幅加至4厘

同時，信銀國際也將3個月定存息加至4厘，優惠適用於CITICdiamond客戶的手機銀行新資金，起存額更由一貫的10萬元降低至5萬元。若是一般客戶新資金，也有3.95厘，一般客戶1萬元起存3.75厘。該行並上調6個月定存息至3.55厘，為目前全港最高的半年期港元定存息。

另外，虛擬銀行WeLab Bank也將4個月存款期微調至3.55厘，較PAObank的3.5厘高，在4個月存款期當中，為虛銀中最高，該行起存額僅10元。

大行方面，恒生銀行重推特選客戶定存優惠，本月新推3.5厘年利率，屬3個月或4個月的港元定存，起存額僅1萬元新資金，但只限收到相關宣傳的特選客戶，並於交易時段內透過網上理財開立，暫定優惠期至10月16日。

虛擬銀行PAObank將1個月港元定存息，大幅加1厘至4厘。

1個月拆息創兩個月新高

港元拆息今日普遍向上，與樓按相關的1個月拆息升11.42點子至4.61423厘，是7月以來最高。另外，金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為495.64億元，較再上一日增47.89億元，總結餘是去年4月27日後最高。

短線拆息方面，隔夜拆息跌23.7點子至5.23167厘， 1星期拆息升13.1點子至5.19119厘，是3月以來最高，2星期拆息升6.58點子至4.9975厘，也是3月以來最高。

中長線拆息方面，3個月拆息跌0.04點子至4.51208厘， 6個月拆息無升跌報4.2厘， 1年期拆息升6.76點子至4.1點子。