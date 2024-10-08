中資股AH股走勢背馳　中芯中金A股齊升停板　H股卻同大瀉逾1成

內地股市今日（8日）復市，上證指數及深成指數分別升逾5%及8%，個別A股更升逾10%。不過在港股掛牌的H股卻表現失色，其中不少券商股瀉逾2成。



截至下午1時5分，中金（3908）H股跌24.7%，報18.4元；中金A股（上海﹕601995）卻升9.997%，報42.47元人民幣。招商證券（6099）H股跌23.3%，招商證券A股（上海﹕600999）升9.979%，中州證券（1375）H股跌25.4%，報3元，中州證券（上海﹕601375）A股升10%。中信建投（6066）H股跌24%，中信建投A股（上海﹕601066）升10%。華泰證券（6886）H股跌20.6%，華泰證券A股（上海﹕601688）升10%。中信証券（6030）H股跌17.4%，中信証券A股（上海﹕600030）升10%。

國壽H股瀉逾14%

晶片股H股同樣成投資者沽貨對象，上海復旦（1385）跌18.5%，上海復旦A股（上海﹕688385）飆20%。中芯國際（0981）H股跌10%，報29.95元，中芯A股（上海﹕688981）升20%。華虹半導體（1347）H股跌15.2%，華虹半導體A股（上海﹕688347）升20%。

內險股同樣出現A﹑H股走勢背馳情況，國壽（2628）H股跌14.4%，國壽（上海﹕601628）A股升10%。