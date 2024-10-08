港股大時代｜大摩升恒生指數明年中目標價至21550點　升幅達26.8%

中港股市自9月底內地公布刺激經濟措施以來，走勢明顯較以往轉強。雖然發改委在今日（8日） 早上舉行的記者會未有公布新措施，但是無礙大行對港股看法改觀。摩根士丹利的首席亞洲股票策略師郭盛強團隊發表報告，上調恒生指數﹑MSCI中國指數及國企指數在明年6月的目標價。其中恒指目標價升至21550點，上調幅度達26.8%，在樂觀情況下大市可以高見26300點，惟在最悲觀情景下將見13900點。



大摩於報告內指出，內地宣布放寬政策是重要，同時股市估值已重估。由於近期中資股已上揚，MSCI中國指數在11.3倍預測市盈率，或2021年後峰值的10%以內交易。該行將MSCI中國指數目標價上調26.8%至71點，對應佔值為11.2倍。該行又指出維持在新興市場的配置框架內，中國相對亞太或新興市場「與大市同步」看法。

穩定樓市是內地政府措施方針，大摩指出內地放寬樓市調植措施能短期刺激成交量。可是內地樓宇庫存為4,300萬套，另有800萬套潛在供應。參考過去12個月銷售量為800萬套，認為樓市復蘇難持續。

擺脫通縮要維持負利率

另一方面大摩指，要持續擺脫通縮，就必須維持實際利率處於負值，並在兩年內針對消費者採取佔GDP約 5%的財政刺激措施，即涉逾10萬億元人民幣。同時，此外，還需要為LGFV債務制定整體的債務重組方案，並重新調整地方政府的融資方向。