央視引專家︰加大宏觀政策的逆週期調節力度　不是一蹴而就

中央早前推出重磅「組合拳」救市，又於A股長假期後首日舉行發改委記者會，央視轄下微博公眾號「玉淵譚天」引述中國宏觀經濟研究院院長黃漢權表示，在過去的兩個月中，我國經濟總體保持穩中有進的發展態勢，但也要看到，部分主要經濟指標出現了邊際走弱的現象，選擇在這時開這樣一場新聞發佈會，介紹具體的政策舉措，展現出了中央對解決當前經濟回升中所遇到的問題、推動經濟持續向好的決心。同時，這些舉措也表明，中國現在還有充足的政策儲備。

黃漢權又稱，這次國家發展改革委主任帶著四位副主任一起參會，確實不常見。國家發展改革委的副主任都負責不同方向的工作，這次共同參加新聞發佈會，也是在向社會釋放一個明確的信號，一攬子增量政策是在全方位發力，打出政策「組合拳」。

目前一籃子增量政策，一定不是一個短期的刺激，而是可持續的，中國宏觀經濟政策一直強調逆週期調節和跨週期調節的有機結合。

不過，黃漢權稱，加大宏觀政策的逆週期調節力度，不是一蹴而就、一勞永逸的。目前的中國經濟的週期性特點就表現為，實際增速跟潛在增長率之間還有比較大的差距。在這種情況下，要通過宏觀政策的逆週期調節，來把經濟的實際增速拉回到原本應有的區間。