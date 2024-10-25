Dot Point 點點金｜打機方式玩模擬投資　隨時點石成金賺額外收入

想要提高每月的額外收入，投資無疑是最多人選擇的途徑。然而，並非每一個人都有投資交易相關的知識和足夠的資金，如果貿然入市便會面臨巨大的損失風險。Dot Point 點點金提供一個模擬投資交易平台，讓大家利用專業定製的工具和策略學習，以打機方式學習投資交易，完成不同挑戰。假如模擬投資交易收益顯著，獲Dot Point提拔成投資交易者，操盤最高達數百萬港幣的虛擬交易資金，即有機會點石成金，獲取成績分成獎勵以賺取真金白銀的額外收入！這個平台為那些想要增加額外收入但缺乏投資知識和資金的人提供了一個安全又有趣的學習環境進行模擬交易，實現以打機方式點石成金。



創新的交易挑戰模式：邊玩邊學，邊賺錢！

投資學問深似海，即使是大學就讀相關學科，亦未必能掌握市場動向，更何況是投資初哥。Keith和Vincent擁有超過十年的金融業務經驗，涵蓋投資銀行和私募基金等領域。這段豐富的投行歲月令二人意識到香港以至亞太區在投資交易領域的教育較少，「因此，我們計劃建立一個創新的投資交易平台，透過挑戰賽的形式篩選出最優秀的交易員，讓他們在模擬環境中為我們的資金提供交易思路。」而Dot Point 點點金因此而生。

（左起）聯合創始人Keith Tsang、聯合創始人Vincent Lai、法律顧問Andrew Koon

Dot Point作為一個模擬投資交易平台，秉持「你嘅技術。我哋資金。點點金🚀🚀」的理念，提供創新的交易挑戰模式，讓交易者熟習外匯、股票、商品、指數及其他貨幣等交易市場，並透過創新型出資模式，使用大規模資金進行交易，無需直接向經紀商存入資金。Dot Point同時與頂級流動量供應商合作，確保提供安全、成熟的交易環境，既能幫助交易者把握市場機遇，亦能讓他們避免使用個人資金投資的風險。成功完成挑戰的交易者將有機會獲得高達數百萬港幣的虛擬交易資金，於交易者不需投入真實資金進行交易的情況下，利用模擬投資交易平台中的虛擬資金進行模擬交易，能獲取虛擬利潤的80%作為成績分成獎勵，為交易者帶來真金白銀的收入。

申請點點金挑戰的介面

在點點金cTrader交易平台進行挑戰

模擬專業基金經理的交易環境

交易紀律是Dot Point最重視的一環，因此團隊將會在後台密切關注交易者的交易結果，並透過「目標分析」和「交易分析」提供評估。在Dot Point平台上，交易者將有機會學習像專業基金經理一樣的交易技巧。Dot Point 的交易環境設計旨在模擬對沖基金的運作方式，讓零售交易者能夠體驗高效的交易策略和風險管理技術。對於在平台上長期保持穩定超水平發揮的交易者，Dot Point將與合作基金提供額外的種子資金，使他們有機會能夠在市場上直接進行真金白銀的交易。

Dot Point團隊將會在後台密切關注交易者的交易結果，並透過「目標分析」和「交易分析」提供評估。

創新投資模式惠及大眾

來自澳門的Danny 和Ryan 是全職自由交易員，在過去幾個月中每月平均都能穩定獲得五位數港幣的收入。他們目前亦選擇了運用Dot Point平台，並表示：「我們非常感激Dot Point 提供的機會，之前我們從未想到交易資本短缺的問題可以這樣解決。雖然一開始的學習過程不易，但經過一系列改進和練習，我們都能實現穩定的回報。在Dot Point 平台交易已經成為我的正職，逐步邁向工作以及財務自由。」

如有興趣了解Dot Point 點點金更多，請即瀏覽其網址：https://www.dotpointcapital.com/tchn/

及其宣傳片：https://youtu.be/gfOh9Eg2kUQ?si=IHQYcjQEPocMHjYX

（資料及相片由客戶提供）