真財富效應！　中港股市大反攻　9名內地大亨重回全球富豪之列

不計這兩日市況反高潮，中港股市連日大漲下，讓九位內地大亨重回全球富豪之列。

截至周二﹙8日﹚，由500位成員組成的彭博億萬富豪指數中，包括55名中國商界人士，較9月23日的46位上升，當時中國還未宣布一攬子經濟、金融和市場支持措施。

《彭博》報道指出，自刺激計畫首次宣布以來，滬深300指數大漲，長假結束周二市場重開後漲幅一度高達11%。不過周三A股開始調整，滬深300指數早盤下挫逾5%。近年來由於樓市深度調整以及對科技和金融等行業的整頓，許多中國富豪財富縮水嚴重。

最近幾周中國富豪榜的頭把交椅幾經更替，目前農夫山泉﹙9633﹚的創始人鍾睒睒以接近540億美元的淨資產位居榜首，拼多多創始人黃崢緊隨其後。

農夫山泉﹙9633﹚的創始人鍾睒睒以接近540億美元的淨資產位居榜首。﹙資料圖片﹚

截至周二，新上榜的九位中國富豪中，身家最高的是東方財富董事長與創始人沈軍（筆名：其實），這家線上券商和金融信息提供商的股價自9月23日以來已上漲127%，升至兩年多來最高水平；其次是深交所上市公司愛爾眼科董事長陳邦。

最後一名是房產中介公司貝殼已故創始人左輝的遺孀朱艷。

資料顯示，貝殼找房﹙2423﹚由35港元元水平，升至現時56港元水平，而內地上市的東方財富，股價近日由10元水平升至28元人民幣水平。