內媒：理想汽車擬來港建芯片研發辦公室　陳茂波上月曾訪公司總部

再有內地電動車瞄準香港，理想汽車（2015）據報計劃在香港建立芯片研發辦公室，根據內媒《晚點Auto》報道，該辦公室將隸屬芯片預研部門，定位為國際技術交流中心，預計規模為10人左右。



擬在港招募芯片精英 團隊預計僅10人

報道指，理想正在招募AI芯片架構師，有消息人士向內媒解釋稱，芯片預研部門負責研發智能駕駛芯片，要求都是精英。

集團正在港招募與芯片、訓練集群相關的戰略投資人士，要求候選人具4年及以上台灣晶片產業公司從業經歷，了解晶片產業的設計技術、先進製程、設備等最新變化，有能力完成產業研究、專案研究和投資等工作。

陳茂波（前排左）到訪理想汽車的研發總部，聽取公司職員的講解。（政府新聞處）

陳茂波上月曾到訪理想汽車北京總部

去年11月，理想已在新加坡設立晶片研發辦公室，據報理想正同時自研兩種晶片，分別是用於智慧駕駛場景的AI推理晶片，以及用於驅動馬達控制器的SiC功率晶片，駕駛車推理晶片料於今年第四季得出「流片」，即試生產結果，2026年量產裝車。

而上個月，財政司司長陳茂波前往北京訪問，即前往理想汽車研發總部，與其首席財務官李鐵會面，當時即有消息指，理想汽車也積極考慮在香港進行部分重點科研項目、設立財資管理中心和貿易結算中心，以及與香港的大學和科研機構展開科硏合作。