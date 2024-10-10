美股｜道指收市漲431點 與標指同創新高 恒指夜期升442點
撰文：蕭通
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市場正消化聯儲局公布的上月議息會議紀錄，以及等待即將公布的重磅CPI通膨數據。美股周三（9日）上揚，道指收市升431點，與標指同創收市新高。
恒指夜市期指收報21,070點，升442點，較恒指收市20,637高水433點，成交38,603張。另外，市場對中國刺激措施的樂觀情緒減弱，反映中概股的金龍指數收跌1.29%。多隻熱門中概股下滑，阿里巴巴跌1.63%、百度挫1.84%，拼多多跌2.34%；小鵬汽車則升3.46%。
道指收市報42,512.00點，升431.63點或1.03%；納指報18,291.62點，升108.70點或0.60%；標普500指數收市報5,792.04點，升40.91點或0.71%。
蘋果及Amazon同漲逾1% 波音挫3.41%
Google母公司Alphabet股價跌1.53%。美國司法部此前表示，或要求法官強制Google剝離部份業務（包括Chrome瀏覽器和Android作業系統），以削弱其搜尋壟斷地位。
其他大型股漲跌不一，此前已連續5天上升的AI晶片龍頭Nvidia，股價回吐0.18%。蘋果公司再升1.67%、Amazon漲1.34%、微軟升0.66%；Tesla則跌1.41%。
波音與工會談判破裂，工潮未解決，股價下跌3.41%，為跌幅最大道指成份股。
化工公司Arcadium Lithium獲力拓集團（Rio Tinto）提出以67億美元收購，令公司股價飆升30.90%。