諾貝爾化學獎得主　帶挈誠哥「好幾倍回報」　兩人曾在香港碰頭

2024年諾貝爾化學獎揭盅，由3名研究蛋白質科學家奪得，當中2名科學家Demis Hassabis和John M. Jumper分別是Google DeepMind(前稱DeepMind)的創辦人及高級科學家，本港首富李嘉誠有份投資。

DeepMind成立於2011年，維港投資早於2012年已參與投資AlphaGo開發團隊DeepMind，而DeepMind其後在2014年被Google收購。誠哥透露當時已出售所持有的股權並獲「好幾倍回報」，而Google收購後就研發了AlphaGo，其當年與AlphaGo圍棋「人機大戰」舉世矚目，結果AlphaGo 3:0 贏了棋王，誠哥也親自見證。

DeepMind兩創辦人Demis和Mustafa曾到港為誠哥「上課」，講解人工智慧研究方向與各種應用的階段成果，誠哥現場更摘錄筆記。（李嘉誠基金會）

來港「授課」 誠哥即場摘錄筆記

據悉，維港投資創辦人周凱旋也是少數獲邀出席2016年首爾人機圍棋戰的投資者；在2017年5月DeepMind創辦人Demis Hassabis來港，還特意拜訪李嘉誠基金會主席李嘉誠，就如何支持及平衡人工智能發展進行交流。李嘉誠當時覺得能參與DeepMind早期投資是可貴的緣份，而Demis Hassabis也為誠哥「上課」，講解人工智慧研究方向與各種應用的階段成果，誠哥現場更摘錄筆記。

據介紹，DeepMind幾年前在圍棋大賽之中「響朵」，今年就最新推出的AlphaFold在兩年一次名為「蛋白質結構預測競賽」(CASP)比賽中「贏到開巷」，被外國科學期刊形容為「格局的變革者」(a game changer)，能讓人工智能在解決蛋白質結構方面「取得勝利」。

20162年AlphaGo 對奕李世石的人機大賽，（Getty Images）

資料顯示，生物中有超過2億種蛋白質，但科學界只掌握當中約17萬種的結構。要了解這些形狀，研究人員才能了解細胞成分，幫助開發有效藥物，應用在醫療行業和社會上。而透過DeepMind的新技術Alphafold，就能夠顛覆過去的「X射線晶體學」或「低溫電子顯微鏡」，以更快捷的實驗技術去解構蛋白質的3D結構毋須花費數月甚至數年時間，去破解蛋白質結構。