國泰君安併海通證券　兩股復牌齊高開逾倍

國泰君安（2611）及海通證券（6837）公布合併方式，兩者今早復牌，國泰君安報16.3元，高開106.2%；海通證券報8.5元，高開134.3%。



國泰君安透過換股方式吸收合併海通證券。兩間公司通告指，擬議合併由國泰君安証券向海通證券全體A股股東及海通證券全體H股股東以同一換股比例分別發行國泰君安A股及國泰君安H股，以交換海通證券全部現有已發行股份實現換股吸收合併。

每1股海通證券A股可以換取0.62股國泰君安証券將發行的國泰君安A股，以及每1股海通證券H股可以換取0.62股國泰君安証券將發行的國泰君安H股。

具體而言，國泰君安A股和國泰君安H股的市場參考價分別為人民幣13.98元╱股和港幣7.89元╱股；海通證券A股和海通證券H股的市場參考價分別為人民幣8.60元╱股和港幣3.61元╱股。市場參考價經分別扣除國泰君安2024年中期股息及海通證券2024年中期股息後，國泰君安A股及海通證券A股的換股價分別為每股人民幣13.83元及每股人民幣8.57元，由此得出換股比例為0.62：1；國泰君安H股的換股價為每股港幣7.73元，按換股比例乘以國泰君安H股的換股價而得出海通證券H股的換股價為每股港幣4.79元。

與此同時，國泰君安向國資公司發行A股股票募集配套資金不超過100億元(人民幣‧下同)，以增加存續公司的資本金、支持業務發展、補充營運資金、償還債務及支付與擬議合併相關及合併後整合等費用，建議發行將與換股同時進行。合併協議須待股東投票通過及監管機構批准。