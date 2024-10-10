CEPA｜總商會︰《修訂協議二》將大幅降低內地市場的准入門檻

香港總商會歡迎內地與香港特區政府在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排服務》(CEPA)的框架下簽署最新協議，修訂《服務貿易協議》。

總商會主席陳瑞娟表示，《修訂協議二》將大幅降低內地市場的准入門檻，有助保持香港服務提供者享有的「先行者」優勢。在當前全球經濟不景下，這些措施對艱苦經營的企業尤有助益，可助他們拓展內地市場。

《修訂協議二》將於2025年3月1日生效，內地將在香港多項具優勢的領域新增開放措施，包括會計、建築及工程、房地產、金融、旅遊、保險、銀行及證券服務，讓香港服務提供者和專業人士更容易在內地市場發展業務。新措施涉及在設立企業方面取消或放寬業務範圍的限制、專業資格互認、放寬資質要求，以及加強政策支持，共拓發展潛力。

她又指，值得留意的是，港資企業可採用香港法律，並可選擇香港為仲裁地，充分發揮本港作為國際法律及爭議解決服務中心的獨有優勢，同時可助內地企業以香港作為跳板「走出去」，並將境外投資者以香港作為窗口「引進來」。此外， 在大部分服務領域取消服務提供者須在香港從事實質性經營三年的規定，不僅有利香港的初創企業發展，更可吸引世界各地的企業和人才立足香港開拓內地市場。此舉亦可增加本地就業機會，並進一步提升香港作為高增值中心的重要角色。

陳瑞娟指出，新增措施充分體現香港在「一國兩制」框架下「背靠祖國、聯通世界」的優勢。

CEPA自2003年簽訂以來，已發展成為一份全面和現代化的自由貿易協議。是次修訂將有助推動香港經濟發展、深化與內地合作與融合，並加強與國際市場在經濟上互聯互通。