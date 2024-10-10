中國救市｜瑞銀汪濤料內地Q3放緩至4.2%　多數經濟活動增速放慢

內地即將公布9月經濟數據，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預期，三季度GDP按年增速可能放緩至4.2%至4.4%，其中多數國內經濟活動增速放緩，但出口在三季度按年增速上行。



她估計9月房地產銷售和新開工面積的按年降幅擴大，同時其經季節性調整後的水平或較8月進一步環比輕微下降。估計基建和製造業投資按年增速將輕微放緩，房地產投資仍將按年大幅下降，社會消費品零售料按年增長2.4%，增速小幅改善，出口增速放緩但保持穩健，料按年增長7.5%。

若政府快落實措施 今年GDP達4.8%

她表示，目前市場正在預期政府會出台大規模財政刺激措施，認為更為合理的預期是政府可能在短期內推出1.5萬億至2萬億元（人民幣‧下同）更溫和的財政刺激措施；同時在該行此前基準預測的基礎上，2025年廣義財政政策支持或再擴張2萬至3萬億元。如果政府很快出台上述財政刺激政策、並較快落實其中大部分措施，今年GDP增速有望達到4.8%。在這之後，如果政府在2025年出台大規模增量財政刺激政策，並且美國沒有對華大幅加徵關稅，2025年中國GDP增速可能達4.5%。