美股｜美通脹增幅高預期　道指收跌57點　 特朗普社媒飆17%

美國9月消費物價指數（CPI）升幅高於市場預期，令市場對聯儲局大幅減息希望降溫，加上首次申領失業救濟人數也意外增加，美股三大指數周四（10日）下跌，道指收市跌57點。



反映中概股的金龍指數收漲0.30%。其中，阿里巴巴升1.29%、愛奇藝跌4.83%，理想汽車跌3.76%。 恒指夜市期指收報21,274點，升4點，較恒指收市21,251高水22點，成交30,668張。



道指收市報42,454.12點，跌57.88點或0.14%；納指報18,282.05點，跌9.57點或0.05%；標普500指數收市報5,780.05點，跌11.99點或0.21%。

圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social 所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

Nvidia升1.63% 波音再挫3.41%

前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT延續近期漲勢，急升17.26%，觸及近6星期最高水平。擁有社交平台Truth Social的DJT，本周上漲超過45%。據指出，投注網站PredictIt近日顯示，特朗普贏選機率上揚。

大型股漲跌不一，AI晶片龍頭Nvidia回升1.63%，Amazon漲0.80%；Tesla則跌0.95%、蘋果公司跌0.22%。

波音工潮仍未解決，股價再跌1.78%，連續兩天為跌幅最大道指成份股。

達美航空 (Delta Air Lines) 因消費者旅遊支出放緩，預測季度收入低於市場預期，股價下跌1.06%。其他航空公司也下跌，美國航空（American Airlines）挫1.42%，西南航空（Southwest Airlines）跌0.91%。

輝瑞（Pfizer）股價下跌2.82%，因為前高管表示，不會參與激進投資者Starboard要求公司改革的行動。