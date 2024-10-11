財政部周六記招　彭博調查︰專家預估新增刺激措施規模約2萬億

中國財政部長將於周六舉行新聞發布會，市場期待財政政策能加碼以扭轉經濟疲態。市場人士預估，後續刺激計畫規模會在2萬億元人民幣左右。

《彭博》本周對23名經濟學家、分析師和基金經理展開的調查顯示，超過八成受訪對象認為財政部將在周六的新聞發布會上宣布增量財政刺激措施。對截止2025年底的增量刺激政策規模預估方面，21個回覆中超過七成選擇了2萬億元左右。

部分受訪人士認為，政府將通過增發特別國債的方式來籌措資金，減輕地方政府債務負擔和提振消費將是刺激政策主要導向。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

「新財政刺激措施至少有70%的資金可能來自超長期特別國債，」Leverage Shares的研究員Sandeep Rao稱，如果以為地方紓困為重點，那麼這筆資金將主要用於支持一些省份緩解房地產業面臨的流動性緊張的努力。剩餘部分將可能被用來補貼以舊換新項目和居民家庭開銷以刺激消費。

9月下旬，隨著央行降準降息及計畫下調存量房貸利率等一系列經濟、金融和市場支持措施密集出台，投資者對中國經濟前景的悲觀情緒大幅緩解，股票瘋漲、債牛則遭遇「急剎車」。然而國慶假期歸來，國家發改委發布會並未宣布新的強力刺激政策，A股追漲熱度快速冷卻。周六財政部部長藍佛安將在發布會上介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，再度重燃市場對政策的憧憬。

對這一發布會，受訪人士認為，可能會談及放鬆地方政府債資金使用範圍、央行國債買賣操作以支持政府債發行等；而若周六未宣布具體刺激規模，接下來的六個月仍是窗口期。