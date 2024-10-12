保時捷中國銷量首三季大跌29%　見10年來最低水平｜中國經濟

在向電動汽車轉型的過程中，德國最大汽車製造商福斯汽車依然步履蹣跚，第三季度全球銷量下降7%，其中亞洲和歐洲市場的下滑最為嚴重。

其豪華跑車品牌保時捷當季在中國的銷量跌至10年來最低水平，與寶馬和梅賽德斯-賓士等其他高端歐洲汽車製造商一道出現了下滑加劇趨勢。

保時捷（Porsche）公布，今年首9個月，在中國内地賣出4.33萬輛汽車，按年大跌29%，拖累全球銷量下降7%至22.6萬輛。

保時捷電動車型Taycan的成績尤其慘淡，銷量下跌了47%。總體上，福斯汽車的純電動汽車銷量在歐洲下降12%，在美國下降逾40%。

圖片來源：保時捷

大眾落後於中國本土車企

不過，中國業績低迷對德國汽車業的影響尤其嚴重。作為中國高端燃油車市場的長期霸主，大眾現在落後於中國本土製造商，比如比亞迪，其憑借創新性且價格實惠的插電式混合動力汽車佔據了上風。

福斯汽車銷售負責人Marco Schubert表示，中國的競爭形勢尤其激烈，這是該公司全球銷量下降的主要原因。

寶馬和梅賽德斯本周也公佈了中國市場銷量大幅下跌。寶馬和Mini品牌三季度在華銷量下降30%，為逾四年來最大降幅。梅賽德斯銷量下降13%，諸如S級和邁巴赫轎車之類的昂貴車型需求低迷。