中國救市｜瑞銀汪濤指財政部兩項前瞻性指引　有利提振市場信心

瑞銀表示，財政部上周六（12日）在新聞發布會上概述了備受市場關注的財政支持政策。儘管財政部沒有宣布刺激政策的具體規模，表示將待履行法定程序後（如經全國人大批准）再做說明，但本次會議公布了一些具體數字並提供積極的前瞻性指引。



汪濤認為財政部的兩項前瞻性指引有利於提振市場信心、穩定經濟增長，這包括1）一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，以及2）支持地方政府使用專項債券穩定房地產活動，包括推動去庫存。此外，財政部明確表示，中央財政在舉債和提升赤字方面是有較大空間的，這表明如有必要，未來可以提高財政赤字率、出台更多增量財政刺激政策。

汪濤表示，鑑於2023年地方政府債務限額安排了超過2.2萬億元（人民幣‧下同）用於支持地方化債和清理拖欠賬款，2024年又安排了1.2萬億元的額度，預計到2025年底新增的化債額度可能會超過3萬億元，並且未來幾年債務置換規模可能會大幅超過這個規模。

汪濤指出，年底共有2.3萬億元專項債券資金可安排使用，如果能夠在2024年底前充分使用，這可能超過該行的基準預測。財政加碼如能落實，疊加對房地產市場的支持，今年GDP增速有望更接近5%的增長目標。