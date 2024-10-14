中國救市｜財政部未提及刺激措施規模　野村料不影響中港股市走勢

內地財政部於上周六（12日）於記者會上介紹加大財政政策逆周期調節力度有關情況，當中包括發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本等，惟未有透露具體金額。野村指出財政部並無提及財政刺激的細節或規模，應該不會扭轉中港股市近期正面走勢，惟短期會出現波動。



野村指出財政部事件不會阻礙內地股市近期良好走勢，因為投資者目前可能會將注意力在下個大型事件，讓投資者憧憬未來會有龐大財政刺激措施。

野村又指出短期內會延續中港股市良好勢頭，MSCI中國指數有機會超過該行的基本情境，並邁向最牛情境﹑即目標價78點，對應市盈率為11.5倍。若未來數周內地公布的財政刺激措施規模較預期大，並持續多年，股市走勢或高於該行牛市目標。

圖為9月25日拍攝的天安門廣場「祝福祖國」巨型花籃。（新華社）

維予中國股市「中性」評級

從流金流向來看，野村指出投資者對中港股票的投資情緒及配置明顯改善，因為留意到在美國及香港掛牌的中國ETF吸納資金方面強勁﹑新興市場ETF亦有強勁的資金淨流入﹑新興市場（中國除外）ETF的資金流向顯著放緩，中國以外亞洲新興市場出現淨流出。

在野村的策略配置中，對中國保持「中性」，對「低配」的投資者建議考慮配置。該行又建議投資集中於估值適中﹑具追落後潛力﹑基本因素普遍良好的周期性復甦行業。