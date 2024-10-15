信銀國際金融研討會　財經專家分析減息後市場展望與投資策略

在最近的金融市場動態中，美聯儲的減息決策成為焦點，四年來首次降息，無疑將對全球經濟格局產生一定影響，投資者該如何調整投資策略？中信銀行(國際) CITIC𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑日前舉辦「品味經典 睿智前行」座談會，邀請中信銀行(國際)個人及商務銀行業務投資主管張浩恩與宏利投資管理(香港)有限公司香港區經銷夥伴開發業務部主管林浩祥，深入分析減息對未來市場走勢的影響。同場設有茅台酒品嚐環節，並由著名品酒師方啟聰講解茅台酒的收藏價值與潛力。



減息有助資金流入亞洲市場 資產宜分散部署

張浩恩表示，美國消費力較高的年齡層(25至54歲)就業比例高，有助支撐經濟，美國經濟實現軟著陸的機會較大。另一方面，近日中國公布大規模刺激政策，促使中港股市急速上升，他指出需注意市場波幅增加及回吐風險，不過，他同時認為港股估值仍存在向上收復空間。他亦表示美聯儲減息有助資金流入亞洲市場，投資者不一定只集中港股，把資產分散至亞洲股市及債市，不僅有助獲取不同資產類別的潛在回報，亦有助分散風險。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務投資主管張浩恩料美國經濟實現軟著陸的機會較大。

投資者可重新檢視債券組合

林浩祥表示，料今次減息周期有機會進行至2026年。減息有利債市，根據過去四次減息週期當中，優先證券類別表現較其他債券類別優勝。隨著環球央行逐漸減息，對歐美的國債及投資級別債展望正面，投資者可重新檢視債券組合。林浩祥提醒，美國總統大選日前，市況一般較為波動，加上下屆總統上任後，其施政或會令市場對通脹預期改變，投資者需要特別關注。而由於減息對新興市場包括亞洲債有利，對亞洲的投資級別債展望亦見正面。

宏利投資管理(香港)有限公司香港區經銷夥伴開發業務部主管林浩祥

茅台酒升值潛力不容忽視

座談會下半部由著名品酒師方啟聰講解茅台酒的收藏價值與投資潛力。他留意到， 飛天茅台酒及貴州茅台酒現時每瓶售價由數千至數萬人民幣不等，價格漲勢明顯，升值潛力不容忽視。方啟聰更分享了品評中國白酒的技巧，包括聲、香、味、口感等，即場與CITIC𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑客戶一起品嚐傳統茅台酒及是次活動特製的茅台雞尾酒，給客戶帶來新鮮非凡的品酒體驗。

品酒師方啟聰為首位考獲CBC中國白酒課程進階認證級別的香港人。

最後，中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡感謝 CITIC𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑客戶對銀行一直以來的支持，並承諾會為客戶帶來優質及貼心的服務，繼續提升客戶未來的財富管理。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡

現時CITIC𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑客戶透過inMotion動感銀行，除了提供活期存款、定期存款、外匯兌換及出糧戶口等基本服務外，用戶亦可進行各類理財交易。現時銀行正推出「inMotion感謝祭」。由即日起至2024年12月31日，透過inMotion處理日常理財，每日只需完成1項指定活動即獲1次抽獎機會，有機會贏取高達100份必中獎賞，包括HK$10,000 禮品卡大獎購買 AI 旗艦手機、高達 HK$1,200 電子禮券、加息券、現金獎賞等。

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大會分別以茅台酒搭配蝶豆花與日本清酒，炮製了兩款創新雞尾酒。

「品味經典 睿智前行」座談會反應非常熱烈。

（資料由客戶提供）