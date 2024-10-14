華潤堂結業｜集團旗下Pacific Coffee強調無業務危機　續開新分店

中資健康連鎖店「華潤堂」，下月初關閉香港全線19間分店。早前市傳母企有意出售旗下咖啡連鎖品牌太平洋咖啡（Pacific Coffee）。民建聯副秘書長、太平洋咖啡Pacific Coffee（香港及海外）董事及副總經理葉文斌回應事件，強調公司業務無危機，運作正常，今年會繼續開新分店。



葉文斌稱，Pacific Coffee屬本港第二大連鎖店咖啡店，暫有約130間分店，今年會繼續開新分店，強調對香港前景有信心，華潤是「強大的後盾」，並指面對不同的「過江龍」咖啡店來港發展，有競爭是好事。同時，他舉例表示，Pacific Coffee有陸續發展不同的業務，包括設立寵物主題分店、提供晚餐餐牌等，「唔係一般嘅咖啡店」。

他又希望，Pacific Coffee業務發展跟得上新時代，例如有市場部員工擁有內地背景，了解內地市場，「內地做緊酒類咖啡，香港唔知嘅話搞唔掂，啱用嘅就引嚟香港」。

對於華潤堂結業，葉文斌認為，「開門、閂門都係正常」。（資料圖片）

回應華潤堂結業 「開門、閂門都係正常」

對於華潤堂結業，他則認為，「開門、閂門都係正常」，一般分店租約5年，會檢視回本成效。華潤堂面對外在經濟環境困難，決定結業是正常的業務操作。

內地媒體在8月報道，華潤有意出售Pacific Coffee，買方為手打檸檬茶品牌檸季，預計交易金額約3億至5億元人民幣。檸季未有就消息置評，有接近華潤集團的人士指未從集團內部聽聞相關消息。