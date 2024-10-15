怡寶母企華潤飲料今日起招股　入場費約2929元｜新股IPO

怡寶包裝水母公司華潤飲料 （2460） 今日（15日）起至18日招股。計劃發行3.5億股，11%於香港作公開發售，招股價介乎13.5元至14.5元，集資最多50.4億元。每手200股，一手入場費約2,929.2元。華潤飲料預期將於10月23日掛牌，瑞銀、中銀國際、中信証券及美銀證券為聯席保薦人。



集團引入9名基石投資者，包括UBS AM Singapore、中旅、Wildlife Willow Limited、中郵保險、Oaktree、PT Indadi、Athos、Ghisallo以及Pamalican，投資總額3.1億美元。

華潤飲料是中國包裝飲用水行業和中國即飲軟飲行業企業，擁有13個品牌的產品組合，包括合共59個SKU，為中國第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純淨水企業，按2023年零售額計的市場份額分別為18.4%及32.7%。按零售額計，在中國即飲軟飲企業中排名第五，市場份額為4.7%。

集資款項30%用於優化產能

華潤飲料以「怡寶」為核心品牌，進行包裝飲用水產品的生產與銷售，2023年公司收入135.1億元人民幣，按年升7.1%，公司擁有人應佔利潤13.3億元人民幣，升36.7%。毛利率44.7%，增3個百分點。

華潤飲料集資所得款項淨額中，約30%用於戰略性擴張和優化產能，23%用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率，23%用於進行銷售和營銷活動，3%用於增強我們的產品研發能力，3%用於數字化升級，8%用於進行潛在投資及併購機會，10%作為營運資金及作一般公司用途。