工銀亞洲首辦青年創意設計比賽　優勝作品可獲20萬獎學金｜ESG

中國工商銀行（亞洲）宣布，與香港知專設計學院（HKDI）及香港資訊科技學院（HKIIT）首度合辦「中國工商銀行（亞洲）青年創意設計比賽」，期望透過邀請HKDI及HKIIT學生為中國工商銀行（亞洲）創作個性化品牌形象IP，實現金融與文化設計產業的有機結合，不僅增加學生對香港金融業的了解，更有助培育本地文化創意精英。

是次比賽設有初選及決賽，歡迎所有HKDI及HKIIT的學生以個人或小組形式參加，為中國工商銀行（亞洲）創作個性化品牌形象IP。參加者需於2024年10月底提交作品，並由中國工商銀行（亞洲）與HKDI組成的評審委員會選出優勝作品。比賽結果將於2025年初在中國工商銀行（亞洲）官方網站上公布，優勝作品可獲得20萬港元獎學金，鼓勵學生持續發揮創意，積極發掘潛能。

中國工商銀行（亞洲）董事長兼執行董事劉亞干博士表示，很高興與HKDI及HKIIT合作，利用三方的優勢和資源，跨越傳統金融行業及新興設計行業的界限。是次比賽結合金融服務、文化創意產業及青年力量三大元素，其中金融服務是香港的繁榮根基，文化創意產業是未來的經濟動力，青年是明日的社會棟樑。