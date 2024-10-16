施政報告2024｜李家超︰成立小組推行建立國際黃金交易中心工作

【施政報告2024/李家超/施政報告直播】 行政長官李家超發表任內第三份《施政報告》，公布一系列鞏固提升本港國際金融、航運和貿易中心地位。

他表示， 香港的黃金進出口量位居全球前列。地緣政治日趨複雜，突顯香港的安全性和穩定環境優勢，吸引國際黃金現貨在香港儲存，推動黃金交易、清算和交割，更可發展香港成為黃金交易中心，帶動投資交易、衍生產品、保險、倉儲、貿易和物流服務等相關產業鏈的發展。

施政報告2024︰推動國際大宗商品交易所在港設立認可倉庫

政府會推動構建國際級黃金倉儲設施，拓展用家及投資者在港存放和交割實金，帶動抵押和借用等衍生金融服務，為金融業開創新增長點。

李家超稱，財庫局將成立小組推行建立國際黃金交易中心的工作，包括強化交易機制和規管框架、推動前沿金融科技應用、與內地探討把黃金產品納入「互聯互通」等。

李家超又稱，政府會推動國際大宗商品交易所在港設立認可倉庫，通過稅務優惠等措施，吸納企業落戶香港，推動大宗商品倉儲和貿易量。「我們會發揮國際金融中心的機制和配套優勢，構建國際黃金交易中心。」

特首指，將推政策構建大宗商品交易生態圈。﹙資料圖片﹚

建立大宗商品交易生態圈

另外，李家超指， 金屬和礦產等大宗商品佔全球航運交易量一半以上。船東和大宗商品交易商是航線和海運服務的主要使用者，吸引他們集聚香港運作可帶動海運服務，並推動期貨對沖等金融和專業服務，有利鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位。「我們會研究稅務優惠和配套，吸引相關海內外企業落戶香港，構建大宗商品交易生態圈。」

他又稱， 有國際大宗商品交易所表示計劃在香港設立認可倉庫，在港存儲交割大宗商品，包括有色金屬產品。我們會把握機遇，推動建立設施和配套，吸引內地企業在香港進行大宗商品貿易，尤其有色金屬，進一步推動香港航運和貿易服務。