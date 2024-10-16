港股回升真相？　對住港交所公仔　由「坐艇」變「跨欄」｜溫多娜

投資最忌「坐艇」被套牢，呢這幾年港股投資者一定感受良多。近日港股終於有點鑊氣，一度由17000點水平大升至23000點，雖然終回落至20000點水平，但今年仲係升，且今轉升市，已令不少大閘蟹鬆一鬆。

講起大市轉勢原因，當然與中央救市政策出台有關，但坊間也有從風水角度「解讀」，這先從一隻「艇」講起。

今年2月時，港股仍處17000點樓下，有金融界人士向傳媒稱，政府應該拆除位於中環干諾道中和畢打街交界迴旋處花圃上的一個「坐艇」公仔擺設，否則其他財金措施都無法發揮效果。金融友解釋，該「坐艇」公仔擺設，艇上空無一物，且艇頭指向香港交易所所在的交易廣場，附近甲廈又多金融機構及炒房，「坐艇、坐艇」意頭唔太好！

當時有傳媒就「坐艇」擺設向康文署查詢，康文署回覆話，這是為了美化環境，是今年2月上旬完成的美化工程。根據該署資料，「坐艇」上的公仔是康文署的吉祥物之一，名為「活力仔」，於2020年推出，他喜歡各種水上和陸上運動。

唔知係咪官方體恤「民情」，溫多娜近日發現上述「坐艇」公仔擺設已移走，取而代之是一個「跨欄」擺設，「活力仔」正在跨過一個欄，拼勁十足。

「跨欄」意味迎難向前，關關難過關關過，終點在望，意頭猶勝「坐艇」。原本溫多娜覺得「跳高」擺設也不錯，意味挑戰新高，但有心思細密的金融友提醒，跳高雖好，但終要回落，意頭也未必好，還是「跨欄」好。

咁又係，「落落」聲唔好聽，反而希望港股可以如「活力仔」一樣加油「跨欄」，不斷向前，進入新天新地。