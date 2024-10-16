施政報告｜增家族辦公室及基金稅務寬減　爭取與中東主權基金合作

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。封面沿用綠色，代表政府政策的延續性和關連性，以及和諧、活力和繁榮。



為進一步發展家族辦公室，他表示，香港有2,700間單一家族辦公室，有業界預計香港將在2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心。我們會全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道，以及與「一帶一路」主權基金合作 —— 爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產；

另外，亦會優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內；及

擴大稅務寬減適用範圍 —— 政府將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。

強化國際風險管理中心地位方面，李家超表示，香港是全亞洲保險公司最集中和保險密度最高的地方。為進一步強化香港國際風險管理中心地位，保險業監管局明年開展檢討，包括研究透過基建投資的資本要求豐富保險公司資產配置以助分散風險，並帶動北都等基建投資。我們亦會繼續爭取內地大型國企等海內外企業在港設立專屬自保公司。