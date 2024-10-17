港IPO市場回暖 明星股受熱捧　華潤飲料招股進行時

美聯儲降息、內地「組合拳」連番利好推動港股大幅走強，帶動新股市場表現回勇。根據富途數據，零售明星IPO華潤飲料（2460.HK）認購需求非常強勁。



繼美的集團成為香港今年乃至三年以來最大規模招股之後，華潤飲料此次集資有望成為香港今年第二大規模IPO，為港股消費板塊再添一枚龍頭標的。隨著內地一系列利好經濟政策的持續落地，以及全球資本重新看好中國資產並湧入港股市場，港股有望延續強勢表現，消費板塊也將從消費市場復甦中受益，華潤飲料的上市，料進一步增強投資者信心，助推香港新股發行市場的復甦前景。

區域擴張策略卓有成效 香港業務增長強勁

華潤飲料以著名品牌「怡寶」為中樞，持續豐富其產品組合，並將業務類別從包裝飲用水業務拓展至飲料業務，覆蓋外出、居家、商務、餐飲、運動等多種消費場景。至2023年，華潤飲料已連續10年位居包裝飲用水行業第二，連續12年位居中國飲用純淨水市場第一。

領先的市場地位，離不開其有效的區域擴張策略支持。據悉，華潤飲料通過在重點區域快速建立優勢，並以此為根據地，進一步輻射周邊區域，從而在鞏固原有優勢區域領先地位的同時，實現新市場空間的成功拓展。2023年，華潤飲料在北部市場、東北市場及西北市場銷量分別按年增長16.0%、20.9%及31.7%，彰顯了其在市場拓展方面的成效。

在境外市場佈局方面，華潤飲料母公司華潤集團長期根植於香港，在港股資本市場實力突出。藉助華潤集團在港澳地區的品牌影響力及自身強勁的銷售實力，華潤飲料正高速推進其港澳市場拓展。2023年，公司在香港地區銷量按年大幅增長157.0%，表現令人矚目。此外，公司還正通過「怡寶」品牌帶動，將其他飲料產品引入香港市場，此將有助於進一步擴大公司在香港地區市場份額及增強品牌影響力。

業績表現亮眼 母公司協同助力發展

憑藉有效的經營策略，華潤飲料實現了亮麗的業績表現，盈利能力持續提升。2021年至2023年，公司收入及淨利潤年均複合增長率分別為9.2%及24.6%，在中國前五大即飲軟飲企業（以2023年零售額計）中，其零售額增速及淨利潤增速均排名前二。2024年上半年，毛利率達到49.3%，較去年同期提升3.3個百分點。

從收入結構來看，飲料業務對華潤飲料的收入貢獻不斷攀升。2021年至2023年，公司飲料產品收入複合年增長達到43.0%，收入貢獻佔比也由4.6%升至7.9%，並進一步升至2024年4月30日止四個月的10.3%。飲料業務收入貢獻的擴大，證明了華潤飲料在多品牌戰略佈局下的多元化業務能力，隨著公司持續深化該戰略，飲料業務將成為公司的又一增長驅動力。

毫無疑問，即飲軟飲行業是一個規模龐大且穩健增長的黃金賽道。然而，其也同樣面臨著激烈的市場競爭。華潤飲料作為行業內的領先企業，品牌形象深入人心，憑藉良好的品牌知名度、現有銷售渠道、全面的產品組合，有望維持並提高其市場份額。同時公司還能與華潤集團旗下其他業務在渠道、數字化、原材料採購等領域實現業務協同，進一步鞏固並提升其行業領先地位。