星展銀行與企業夥伴將信念化為行動 攜手應對氣候變化 建美好未來

企業實現可持續發展無疑面臨諸多挑戰，儘管前行的道路崎嶇不平，但只要堅守信念，定能一步步地朝著可持續世界的目標邁進！星展香港最新品牌活動「Trust Your Spark」（燃亮信念 星展隨行），強調「信念」是推動我們勇敢追夢的支柱，這份信念驅使星展銀行持續革新產品和簡化銀行服務，助客戶省卻理財煩憂（Bank less），讓大家擁有更多自在時光（Live more），追求人生的無限可能。



善用專業助中小企低碳轉型 發揮1加1大於2的力量

星展香港相信每間企業都擁有改變世界的力量，不只將可持續發展融入企業文化，更積極與企業夥伴攜手發揮正面影響力，其中，為香港實現淨零願景便是銀行和中華電力的共同目標。雙方利用各自的專業，聯合推出協助中小型企業轉型成可持續發展經營模式的計劃，結合銀行服務與能源管理服務，既能配合中小企的營運需要，同時支持他們低碳營商。

星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼環球交易服務總監王美寶女士，曾於六年前遠赴印度分公司任職，當地因氣候變化帶來的酷熱天氣、空氣污染與水災令她留下了深刻的印象，並激發她推動可持續發展的決心。去年，當她成為星展香港可持續發展專責工作小組的負責人時，便決心要團結佔香港企業總數98%的中小企，引領一場對抗氣候變化的運動。「這不僅是為了商業利益，更是為了更美好的未來。我們正不斷尋找理念相近的合作夥伴，如中華電力，攜手合作，協助中小企低碳轉型，共同為香港建設一個綠色未來！」

星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼環球交易服務總監王美寶女士（左）與中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士（右），利用各自的專業，聯合推出協助中小型企業轉型成可持續發展經營模式的計劃。

中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士表示，通過深化中小企與志同道合的夥伴如星展香港之間的協作，有效推動具有深遠意義的綠色行動。今次合作不僅助力香港中小企加速邁向低碳經濟轉型，更可擴大可持續發展對香港商業生態的正面影響。

星展香港與中華電力深信，攜手推動減少碳排放的創新方案，這合作無疑是對未來的投資、對地球的關愛，更是對後代的承諾。

查看一系列來自星展客戶、員工以及星展基金會合作夥伴的「Trust Your Spark」真實故事，了解更多星展如何與夥伴並肩，為社會創造正面影響：https://go.dbs.com/3zY6x9f

（資料及相片由客戶提供）