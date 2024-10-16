施政報告2024｜證監會︰建議措施鞏固香港國際金融中心地位

證監會表示，歡迎行政長官在《施政報告》中建議的舉措，以進一步鞏固香港作為具有全球競爭力的國際金融中心地位。

其中，作為內地市場的門戶，香港將受益於一系列廣泛的措施，包括深化互聯互通、優化跨境理財通，以及透過改善人民幣固定收益市場基礎設施和更多以人民幣計價的投資產品，來支持香港作為離岸人民幣業務中心的發展。

證監會又稱，《施政報告》建議的措施也將鞏固香港的國際金融中心地位，當中包括吸引龍頭企業來港上市、擴展及深化涵蓋中東和東南亞的海外網絡、進一步優化上市審批程序、提升市場效率，以及減低交易成本。證監會將繼續協助建立金融科技創新生態圈和加強對虛擬資產交易的監管。

至於與「一帶一路」地區主權基金的合作、在中東推出追蹤香港股票指數的交易所買賣基金、擴大基金及單一家族辦公室的稅務寬減，以及全面採納《國際財務報告可持續披露準則》，亦將有力強化香港作為全球資產和財富管理中心的地位。

證監會主席雷添良表示，全力支持特首的建議，以加強本港作為首選的集資、投資以及資產和財富管理中心的吸引力。而擴展本港的離岸人民幣債券市場，並推動建設大宗商品交易生態圈及黃金市場，將進一步提升香港成為固定收益、外滙和大宗商品業務的國際樞紐地位。

證監會將繼續與特區政府、相關監管機構、港交所和其他持份者通力合作，落實上述措施。