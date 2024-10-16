施政報告2024｜香港總商會︰樂見特首着力提升香港重點產業競爭力

香港總商會表示，歡迎行政長官李家超今天發表其任內第三份《施政報告》，當中提出一系列措施，以促進香港發展、提振經濟和支援民生，致力改善市民和整體社會的福祉。

總商會支持特首李家超的施政重點，透過推出各項服務和措施，鞏固提升香港的競爭力和吸引力。要應對不斷轉變、日趨複雜的環境，我們認為以新思維順應新趨勢至關重要。

總商會主席陳瑞娟表示：「我們樂見特首着力提升香港重點產業的競爭力，並提供財政和政策支持，例如進一步發揮金融、貿易、物流和旅遊等傳統支柱產業的潛力，並設立100億元『創科產業引導基金』，以推動生物醫學研究、低空經濟和策略性新興產業的發展。」

特首今年提出了多項措施，以培育和吸引高端人才、拓展新市場和產業，以及加快發展數碼經濟和服務。提速推進北部都會區建設是可取的做法，可助香港實現新經濟目標，並促進大灣區內更緊密合作。香港公司外國人員到內地「一簽多行」簽注有效期延長至最多五年，亦可推動總部經濟發展。

總商會又稱，香港作為國際金融中心的地位無可替代，因此該會歡迎政府計劃在香港建立國際黃金和大宗商品交易中心，透過構建國際級黃金倉儲設施及提供稅務優惠，吸引企業和人才來港，為各行各業帶來連鎖效益。當局推出深化措施推動離岸人民幣業務發展，例如引入更多以人民幣計價的投資產品，亦可加快人民幣國際化的進程。

總商會樂見行政長官採納了該會的建議，支持旅遊業發展。發展多元旅遊，利用好本地獨特的鄉郊和海岸景色及文化美食特色，將可鼓勵新舊旅客來港。隨着中東和其他穆斯林國家的旅客人數持續上升，本會亦很高興今年的報告接納了我們的建議，向有關地區旅客提供更多阿拉伯語資訊、清真餐廳和娛樂消閒活動，以滿足日益增長的市場需要。

為支援中小企業，總商會樂見歡迎當局重推中小企融資擔保計劃下的「還息不還本」安排，為期最多12個月，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年。

向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）注資10億港元，並擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟國家，亦是值得歡迎的舉措。貿發局計劃於內地和海外展覽設立更多香港館，加強推廣香港品牌，以及重組香港設計中心，將有利中小企業發展。

香港銳意建設成為國際創新及科技中心、致力發展低空經濟，以及整合產品和服務以促進大灣區內的運輸物流，這些都是積極的策略，有助提升未來競爭力和促進增長。

這些政策有助建立多元化及更具韌力的供應鏈，對鞏固香港作為全球貿易樞紐的地位和實現建成綠色航運中心的目標十分重要。李家超強調，當局將向符合國際減碳標準的船舶提供現金獎勵，並構建綠色船用燃料加注中心，以及與主要貿易夥伴構建綠色航運走廊，從而推動綠色轉型。

總商會認為，行政長官在其第三份《施政報告》中提出的各項措施，皆以拓展合作和振興經濟為重點。這份施政藍圖為香港未來訂下了務實的發展方向，同時亦助力吸引更多人才和投資，推動香港向前邁進。