施政報告2024｜滙豐︰進一步提升香港作為國際金融中心競爭力

行政長官李家超發表任內第三份《施政報告》，滙豐稱，歡迎「行政長官2024年施政報告」提到多項全面措施，以推動香港經濟的多元、高質量發展。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「香港是一個國際城市，以其開放性，及作為中國與世界各地超級連繫人的獨特地位而著稱。我們一直提倡香港應該把握在財富管理、大灣區、人民幣國際化和數字經濟等機遇。因此，我們樂見施政報告採取全方位措施，進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。

滙豐又稱，歡迎各項深化與內地市場互聯互通和豐富人民幣業務的措施，以及其他積極進取的策略，包括：吸引來自中東的大型主權財富基金和家族辦公室等國際資產和財富管理機構，以香港作為其區域擴展的基地、建立黃金交易市場，以及加強綠色金融生態系統等。

滙豐補充，最新的房地產市場措施可望為市場注入動力，該行將繼續支持客戶的按揭需要，同時確保審慎的風險管理。

該行補充，持續支持中小企業發展至關重要，我們會全力配合中小企融資擔保計劃的新措施。此外，協助中小企開拓東盟和中東機遇，以及掌握全球經濟數字化的趨勢，都是不可或缺的範疇。

另，滙豐稱，期待促進連接兩地快速支付系統，配合跨境支付的迅速增長。