施政報告2024│ 李惟宏：建設「大宗商品交易生態圈」成新增長點

行政長官李家超發表任內第三份《施政報告》，金融服務界立法會議員李惟宏認為，整體而言，今年施政報告十分全面，並以改革為題貫穿整份報告，回應了中央期望香港「銳意改革」，以及三中全會中對香港提出的鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位的要求，並環繞「八大中心」定位推出多項措施加強有關發展；同時，積極推動經濟多元發展，亦致力提升治理能力，並進一步改善民生。



他表示，是次施政報告，使用大量篇章談及鞏固提升國際金融中心地位，當中採納了不少其所提出的建議。其中值得留意是，報告提出一個新增長點「建設大宗商品交易生態圈」，包括報告提及建立國際黃金交易中心，建設大宗商品交易圈及國際認可的金屬倉庫，這些措施均有助促進香港成為國際商品中心及國際黃金交易中心。

此外，施政報告亦回應了，業界希望繼續爭取香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)，以及提出進一步優化證券市場。當中涵蓋早前李惟宏本身所提出的建議，包括優化上市審批，令上市申請審批時間更有確定性；同時，亦研究降低交易成本，如檢視保證金的存入安排、優化保證金和抵押品要求等。另外，政府亦就「新資本投資者入境計劃」，進一步優化，如容許投資住宅物業，亦增加對資產審查的靈活性，容許以全資擁有的私人公司方式計入投資金額內。

這些反映政府十分重視香港金融行業，不僅要鞏固傳統優勢證券市場，亦決意大力發展大宗商品、黃金、債券、人民幣、基金、家族辦公室以及虛擬資產等多個領域。他又期望，相關措拖能進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。