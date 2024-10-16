施政報告2024｜ACCA：提升證券市場效率等措施　助吸引投資者進駐

政府今日（16日）發表新一份《施政報告》，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會歡迎當局提出多項有力措施，讓香港實現可持續發展和經濟增長，成為宜居、宜業及宜投資的城市，包括放寬物業按揭貸款條件、再推「還息不還本」安排及發展盛事旅遊經濟等，支持本地經濟活動。

ACCA香港分會何家輝表示，今年《施政報告》提出增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類，完善虛擬資產交易規管，以及提升證券市場效率及降低交易成本等措施，有助吸引投資者進駐，鞏固香港國際金融中心及資產管理中心地位。

另外，何家輝指，《施政報告》亦有不少篇幅支持綠色及可持續發展，包括今年推出全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）路線圖，目標是使香港成為首批將本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區，繼續在可持續發展方面保持亞洲區內領先地位。

ACCA呼籲政府，為進一步增強香港的經濟動力，再次考慮早前特別就稅務相關提出的建議，包括降低股市印花稅，將合資格的研發活動稅務扣減覆蓋至粵港澳大灣區，暫時減少或免除首次置業印花稅，增設僱用外籍家庭傭工或照顧者的免稅額等。