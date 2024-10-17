住建部記招｜銀河證券鄭懷武﹕貨幣化安置房　消化貨尾單位

住建部及金監總局等內地5部門今日（17日）早上舉行發布會，談及有關促進房地產市場平穩健康發展有關情況。銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，發布會內容屬喜憂參半或略偏負面，當中有關加快地方政府向受困發展商購入存量房專項進度，惟並無提及具體目標﹑時間﹑金額﹑單位等，認為市場應會感到失望。



同時會議亦無提及討論有關如何利用原用於興建社會保障住房的資金購買貨尾單位。而有關在高庫存城市將限制賣地，亦無提及庫存水平達至何等水平才停止賣地，部份內地城市庫存逾3年才停止賣地。

不過鄭懷武指，今次發布會亦有數項正面驚喜，包括年底前將項目「白名單」信貸規模增至4萬億元人民幣的招數以達至保交樓，以及緩解房企流動性。鄭懷武指，預期會有更多開發商項目納入白名單，或有項目有更高比例的貸款價值比（LTV），以及將通過貨幣化安置房方式，實施100萬套城中村改造、危舊房改造，藉此消化存量庫存。

料今年第四季內房銷售回升

鄭懷武指出，對於中國房地產而言，由於中央政治局會議已定下「促進房地產市場止跌回穩」的基調，相信加快落實措施以達到目標，包括穩定成交量和樓價。而最新的支持政策中，減息及降低按揭利率已令近期一線城市的物業銷售強勁復甦。該行相信相信2024年第四季及2025年的銷售量將錄得按年正增長。