歐央行減息0.25厘　符合預期

撰文：黃捷
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歐洲央行宣布減息，幅度為25個基點，符合市場預期。

減息後，存款便利利率由3.5厘減至3.25厘；主要再融資利率由3.65厘減至3.4厘；邊際貸款利率由3.9厘減至3.65厘。

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