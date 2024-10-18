人行潘功勝料10月LPR再減0.2至0.25百分點　年底視情況或再降RRR

內地近期接連出招推動貨幣寬鬆環境。人民銀行行長潘功勝在2024金融街論壇年會上表示，今天（18日）早上，商業銀行已經公佈下調存款利率，預計21號公佈的貸款市場報價利率（LPR）也會下行0.2至0.25個百分點。



他又指出人行於9月27日，已下調存款準備金率0.5個百分點，預計年底前視市場流動性情況，擇機進一步下調存款準備金率0.25至0.5個百分點；下調公開市場7天期逆回購操作利率0.2個百分點；中期借貸便利利率下降0.3個百分點。

他亦表示進一步健全貨幣政策框架。目標體系方面，將把促進物價合理回升作爲重要考量，更加註重發揮利率等價格型調控工具的作用。執行機制方面，會持續豐富貨幣政策工具箱，發揮好結構性貨幣政策工具作用，在公開市場操作中逐步增加國債買賣。人民銀行已與財政部建立了聯合工作組，不斷優化相關制度安排。傳導機制方面，要不斷提高貨幣政策的透明度，提升金融機構的自主理性定價能力，增強與財政、產業、監管等政策取向的一致性，進一步提升貨幣政策的傳導效率。

中國人民銀行長潘功勝。﹙視覺中國﹚

樓市及資本市場存突出矛盾及挑戰

潘功勝又指出人民銀行在政策制定過程中，主要有3點考慮，當中承認內地在經濟運作仍存在一些突出矛盾和挑戰，主要是房地產市場和資本市場。

他表示目前經濟運作需要實施較強的宏觀總量支持政策。中央果斷決策推出一攬子增量政策，體現了穩健、穩預期、促消費、惠民生的堅定決心，市場做出了積極反應。目前經濟運作仍存在一些突出矛盾和挑戰，主要是房地產市場和資本市場。基於國際經驗和中國過去的實踐，需要推出有針對性的政策來因應。中央銀行需要從宏觀審慎管理的角度，觀察、評估金融市場風險，並採取適當的措施弱化金融市場風險累積。近一段時間，人民銀行就長期國債殖利率運作多次與市場加強溝通，目的是遏制羊群效應導致長期國債殖利率單邊下行潛藏的系統性風險。