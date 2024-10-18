人民銀行推股票回購增持再貸款　首期額度3000億元人民幣

人民銀行正式推出股票回購增持再貸款，首期額度3,000億元，利率1.75%，期限1年。



人行發佈公告正式推出股票回購增持再貸款。即日起21家全國性金融機構即可向符合條件的上市公司和主要股東發放相關貸款，並於次一季度第一個月向人民銀行申請再貸款，對符合要求的貸款，人民銀行按照貸款本金的100%提供再貸款支持。再貸款首期額度3,000億元，利率1.75厘，期限1年，可視情況展期，累計期限估計可達3年。

人行行長潘功勝。（REUTERS/Tingshu Wang TPX IMAGES OF THE DAY）

潘功勝﹕貸款有特定指向性 不能規違入股市

人行行長潘功勝在2024金融街論壇年會上指出，支持資本市場穩定發展的兩項金融工具，人民銀行與證監會、金融監管總局組建了工作專班，證券、基金、保險公司互換便利已開始接受金融機構申請，股票回購、增持專項再貸款政策文件於今天發佈實施。這兩項工具是完全基於市場化原則設計的，在國際上也有成功的實踐。證券、基金、保險公司互換便利不是央行直接向市場提供資金支持，不會擴大央行的貨幣供給和基礎貨幣的投放。

他又指出人行提供的股票回購、增持再貸款資金則具有特定的指向性，信貸資金不能違規進入股市仍是金融監管的一條紅線。這兩項工具體現了中央銀行維護金融穩定職能的拓展和新探索。將與證監會合作，在實踐中逐步完善，探索常態化的制度安排。從宏觀和深層次角度看，實體經濟與資本市場是一個相互交織、互相作用的過程，估值修復有助於資本市場發揮投融資功能，阻斷市場走弱與股權質押風險的負向循環，促進上市公司健康發展，改善社會預期，提振消費和投資需求。

證監會主席吳清表示，關於股東減持問題，從最近交易數據看，無論過去一年，還是924、926以後，並沒有出現扎堆、違規減持現象。

中證監﹕堅決打擊違規及繞道減持

他強調允許合法合規減持，但堅決打擊違規、繞道減持。對近期發現的違規行爲，已要求回購、差價上交，負一定責任。針對一二級市場定價、投資者保護等問題，將以典型案例爲抓手，取得實效。