中國經濟｜瑞穗料全年5%增長可實現　澳新銀行料第4季錄強勁升幅

內地今日（18日）公布第3季經濟增長為4.6%，優於市場人士預期。大行指出隨著內地從9月下旬起公布多項刺激經濟措施，對第4季經濟增長帶來支持，又預料今年可以實現經濟增長達5%左右的目標。



澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，內地第三季GDP年增4.6%，優於市場預期的4.5%，但略低於該行預測的4.7%。他指出要達成4.9%的全年增長目標，第四季GDP必須達到5%；受近期經濟刺激計劃帶來的正面動力，該行維持4.9%的預測。

報告指，鑑於第2季和第3季按季表現較弱，預計由於近期推出刺激計劃，將有效第4季錄得強勁的升幅。

報告指，內地經濟增長仍然由製造業驅動，9月份，工業生產增長5.4%，其中高新技術和造船業增長強勁，雖然房地產投資依然低迷，以及產能過剩帶來地緣政治擔憂，但製造業仍可支持GDP。

2024年4月11日，深圳市，光明區光明街道在建樓盤建築群。（視覺中國）

瑞穗指需待人大會議公布更具體措施

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，內地第三季GDP勝預期，認為隨著9月底刺激政策的轉向，全年5%左右的增長目標似乎可以實現。昨日住建部會議令人失望，投資者需待人大會議公布更多具體措施和刺激規模。

從外國投資者的角度來看，他們很想從中國投資中獲利，並將資金轉移回創紀錄高位的美國股市，以利用上行勢頭並減少特朗普潛在勝利的風險敞口。