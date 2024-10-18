香港9月失業率維持3%　失業人數減2400人　政府料勞工市場續偏緊

根據政府統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字，今年7月至9月經季節性調整的失業率為3.0%，與6月至8月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。



與今年6月至8月比較，7月至9月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由今年6月至8月的3,708,500人，上升至7月至9月的3,710,200人，增加約1,700人。7月至9月的總勞動人口為3,830,100人，與6月至8月的數字（3,830,800人）大致相若。

失業人數減少2400人

失業人數（不經季節性調整）由今年6月至8月的122,300人下跌至7月至9月的119,900人，減少約2,400人。同期的就業不足人數亦由47,500人下跌至46,000人，減少約1,500人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「今年7月至9月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與6月至8月相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。總就業人數上升1,700人至3,710,200人。勞動人口大致保持平穩，為3,830,100人。失業人數下跌2,400人至119,900人。」

政府料短期內勞工市場續偏緊

他又指出與上一個3個月期間相比，7月至9月各個行業的失業率變動不一，但變動幅度普遍不大。

展望將來，孫玉菡說：「隨着經濟持續增長，整體勞工市場在短期內應會維持偏緊，儘管各個行業的就業情況或會因其業務表現而有所不同。」