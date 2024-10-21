渾水創始人籲「閉眼」買納指七雄　3原因重申中國仍「不可投資」

中港股市早前爆升，引來不少關注，惟渾水創始人Carson Block依然力挺美股。

據彭博報道，Carson Block稱，在就業市場相當強勁的背景下，美國股市將繼續受益於資金流入，他建議投資者買入科技「七巨頭」。

雖然標普500指數今年屢創新高後引發對估值的擔憂，但Block表示，來自退休基金的資金流入仍將是股市進一步上漲的關鍵驅動力，尤其是對權重最大的股票而言。

「或許就別想太多，閉眼入七巨頭，」 Block在接受彭博電視獨家專訪時說。「過去幾年裡，我回顧了自己作為激進賣空者的職業生涯，算了一筆賬，覺得或許本可以做多標普500指數，」他補充道。

2023年2月4日，一名參觀者在中國北京的美國電動車製造商展廳試乘一輛特斯拉Model 3汽車。（REUTERS/Florence Lo/File Photo）

他發表這番評論，正值投資者對科技「七巨頭」 —— 特斯拉、蘋果、微軟、Alphabet Inc.、亞馬遜、輝達和Meta Platforms Inc.重新升起樂觀之情。聯儲會降息曾促使投資者輪動至其他板塊，導致上季度科技巨頭表現不佳。而受益於一系列穩健的企業財報以及全球最大經濟體中國企穩的跡象，標普500指數剛剛實現連續六周上漲。

與此同時，Block重申對中國市場的不喜，他一直稱這個市場「不可投資」。長期以來Block對中國持懷疑態度，是最知名的中國股市空頭之一。他更青睞投資越南，渾水在那裡推出了一只純做多的基金。

儘管北京的刺激計畫推動中國股市近期走高，但Block認為企業治理、政策的「反覆無常」以及地緣政治問題仍然是巨大障礙。

「中長線而言，我還是看不出把錢投到中國有什麼意義，」 Block稱。他補充說，短線而言，對中國市場沒有看法。