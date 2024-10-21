金管局︰外匯基金目標2050年達淨零排放 增可持續發展債券佔比

金管局宣布推出可持續金融行動計劃，提出八大目標，當中包括所有銀行致力在2030年或之前達至自身營運淨零排放，及在2050年或之前達至融資淨零排放，所有銀行並增加氣候相關風險及機遇的透明度。金管局副總裁阮國恒表示，暫定由2030年開始，銀行應按照不遵守就解釋原則，定期向金管局提交其轉型計劃。

銀行2030年達營運淨零排放

而外匯基金投資組合，目標也在2050年或之前達至淨零排放。目前可持續投資現時佔外匯基金投資組合逾10%。金管局外匯基金投資辦公室首席策略官張亮表示，可持續投資回報表現不算太好或太差，與整體投資組合回報相若，故此不預期達至淨零排放目標，會對整體回報率或者風險胃納等帶來影響。

他表示，中期目標為於2030年或之前將外匯基金股票組合的加權平均碳密度（WACI）由2017年水平降低67%，2022年已減少46%。金管局會通過有序做法包括以ESG 投資為先的融入方針，及與交易夥伴主動溝通以尋求正面改變，同時會增進融入及督導方法及精密度，積極擴大可持續投資的範圍、規模及多樣性，同時平衡財政回報，並未交易夥伴訂立明確的ESG 期望。

聯儲局決定縮表，陳少平料金管局會繼續發行外匯基金票據。（黃永俊攝）

可持續發展債券佔比提升至三分之一

同時，行動計劃目標也包括將香港打造為區內以至全球的首選可持續發展融資平台。金管局助理總處（外事）許懷志表示，目前香港發行的債券有22%為可持續發展債券，大部分為政府發行債券，希望可持續發展債券佔比可提升至三分之一，包括綠色債券，預計新增的大部分債券非由政府發行。

行動計劃其他目標還包括透過投資支持區內轉型、催化可持續金融創新、支持高質量及全面的可持續披露，以及填補區內可持續金融的人才和知識缺口。

余偉文︰香港有義務及能力引導資金流向可持續投資

金管局總裁余偉文表示，氣候變化是當前全球面對的重大調整，香港作為國際金融中性及亞洲可持續金融樞紐，有義務也有能力進一步引導資金流向可持續投資，同時確保銀行妥善慣例淨零轉型帶來的風險。

他表示，金管局將落實行動計劃，包括為業界提供近一步指引及配套工具，並將基於市場發展情況及業界反饋，在有需要是檢視及完善行動計劃。