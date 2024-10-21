平保首三季多賺36% 　營業收入升8.74%

中國平安(2318)公布，截至9月底止首三季，股東應佔淨利潤1,191.82億元(人民幣‧下同)，按年增長36.1%。每股基本盈利6.73元。

期內，股東應佔營運利潤1,138.18億元，按年升5.5%。其中，壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務實現增長，三項業務合計股東應佔營運利潤1,196.51億元，按年增長5.7%。

期內，集團營業收入8618.17億元，升8.74%。

首三季，壽險及健康險業務新業務價值為351.6億元，按年增長34.1%。其中，代理人渠道新業務價值增長31.6%，人均新業務價值增長54.7%，銀保渠道新業務價值增長68.5%，產能持續提升。股東應佔營運利潤827.01億元，升2.98%。

期內，平安產險保險服務收入2,460.22億元，按年增長4.5%；實現營運利潤139.87億元，增長39.7%。整體綜合成本率97.8%，按年優化1.5個百分點。

首三季，平安銀行實現淨利潤397.29億元，按年增長0.2%。截至9月底止，核心一級資本充足率上升至9.33%，撥備覆蓋率251.19%。

平安保險資金投資組合實現年化綜合投資收益率5%，按年上升1.3個百分點。

平保表示，今年首三季，中國經濟運行總體平穩，穩中有進，短期內依然面臨經濟結構調整、內生動能不足、外部不確定性增強等諸多挑戰。平安始終堅守金融主業，推動高質量發展，期內整體經營保持了較強的韌性。