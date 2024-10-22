聯儲局下月議息　官員籲放緩減息步伐　不減息預期正升溫

美國聯儲局將於11月上旬進行議息，不少官員均表示當局應放慢減息步伐。當局在今年9月宣布減息0.5厘，目前市場人士多數預期聯儲局下月減息0.25厘，甚至利率期貨顯示，預期下月按兵不動比率增至13.5%。



達拉斯聯邦儲備銀行行長Lorie Logan表示，當局對減息要小心謹慎，因經濟環境仍存在不確定性。她指出﹕「如果經濟如我目前所預期的那樣發展，那麼逐步降低政策利率，使其趨於更正常或中性水平的策略將有助於管理風險和實現我們的目標。然而，任何衝擊都可能影響通往利率正常化的路徑，包括政策應該以多快的速度推進，以及利率應該在哪裡穩定下來。」

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

堪堪薩斯城儲銀行長稱當局應免大動作

至於堪薩斯城聯儲銀行行長Jeffrey Schmid則表示，雖然支持放鬆政策的限制性，但傾向於避免過大的動作，特別是考慮到政策最終目的地存在不確定性，還有希望避免助長金融市場的波動，主張放慢減息步伐。同時指出在沒有任何重大衝擊的情況下，樂觀地認為可以實現這樣一個周期，但相信這需要在政策上採取謹慎和漸進的做法。」

明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長Neel Kashkari亦重申傾向於在未來幾季放慢減息步伐，表示若要加快行動，則需要看到勞動力市場正迅速走弱的切實證據。目前預測未來幾個季度的減息更為溫和，以達到中性水平附近，但這將取決於數據。

三藩市聯邦儲備銀行行長Mary Daly表示，預計聯儲局將繼續減息，以防勞動力市場進一步疲軟。她在加州舉行一場會議上說道，到目前爲止，還沒有看到任何表明不會繼續減息的信息。對於一個已經走上2%通脹之路的經濟體來說，這是一個非常緊的利率，不希望看到勞動力市場進一步惡化。她表示，上月決定減息0.5厘、而非0.25厘之間的想法難分軒輊，儘管她強烈支持減息0.5厘。惟她沒有對未來的減息幅度發表任何評論。