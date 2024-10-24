中國刺激新政推動股市大幅波動　花旗私人銀行分析牛市後續

自9月24日第一波刺激性政策公佈後，當局跟進了諸多財政以及產業政策，並落實了具體貨幣和金融政策。但市場依然抱有疑問。滬深300指數依然徘徊在國慶前夕的下方。那麼，一攬子政策後繼有力嗎？能否推動一個月大的牛市繼續成長？投資者的後續投資策略該如何調整？花旗私人銀行研究團隊將深入分析中央救市政策帶來的市場反應，並為私人銀行投資者建議應對策略。

中國最新金融政策重點

中國政府近期推出重磅政策，以改善銀行、房地產、股票市場、以及地方政府的流動性。花旗私人銀行亞太投資策略團隊認為，政策推出帶來了久違的A股利好，中港股市這次反彈在階段盤整後有望得以持續，但要吸引全球長期投資者，投資者需更關注財政政策及持續的市場化改革。

此輪刺激政策主要份四類：

• 股市方面，設立至少8,000億元人民幣的工具，其中5,000億元互換便利，支持證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性購買股票 ; 另3,000億元為股票回購、增持專項再貸款。人民銀行在10月中開始運營互換便利，並錄得20間券商/基金2千億元的額度申請。股票回購再貸款也開始籌備，央行將以1.75%的利率借給銀行，然後銀行以不高於2.25%的利率借給回購主體。

• 銀行方面，調低存款準備金率50個基點，並降低銀行間利率，以指導銀行降低存貸款利率，並且計畫補充國有大行資本金2萬億；

• 房地產方面，按揭貸款利率下調0.5%，第二套住房的最低首付比例將從25%降至15%，各地分別放鬆限購政策。

• 財政政策方面，重點是地方財政壓力需要中央財政來緩解。若能在2024年剩餘的兩個月發行2萬億中央政府專項債券，才能化解今年財政收縮的現狀。地方政府才能通過補貼、代金券、以舊換新等手段來促進消費，同時也減輕企業稅費負擔。充分就業也剛剛成為地方政府官員的一項新的關鍵績效指標。此輪政策對消費的關注是前所未有的，因為擴大消費已經成為地方財政可持續性的關鍵，以消費稅逐漸取代日益減少的土地收入。

上述措施旨在釋放流動性，刺激經濟增長，實現5%的增長目標。花旗私人銀行認為，這些措施已回應了過去兩年經濟學家和市場人士關注的核心問題。

料牛市尚未過半 宜採多元投資策略

儘管對股市反彈的持續性有懷疑，市場所擔心的是在落實財政政策的時間上。花旗私人銀行研究團隊列出四個原因證明牛市有機會尚未過半：

1. 目前為止，中港股槓桿才剛剛開始上升。上述人民銀行為購買股票發起的借貸便利，實際上是量化寬鬆，也就是央行通過金融機構借錢給股票投資者。此次與2014至15年不同。當時滬深300指數靠槓桿和滬港通推動在短短11個月內飆升145%。

2. 然而，因為當時經濟和利潤無增反降，所以當局再次收緊了保證金政策時，市場在接下來的6個月裡損失了近一半的市值。到目前為止，央行借貸並未被啟用。此次A股市值三周增長了21萬億，但場內融資才剛開始上升，槓桿率不到2%，政策不太可能收緊。這種央行推動的套利交易，可能會為下一階段提供資金。

3. 沒有利潤增長伴隨的槓桿非常危險。但這次企業盈利目前已處於週期底部，房地產銷售及建設水準已經低於家庭形成的速度，經濟已經在通縮中掙扎了超過一年。近期出台的政策就是為了穩住房地產，掙脫通縮。財政政策還未開始發力，但明顯政府有意以中央發債來化解地方財務緊張問題，從而開始刺激需求。數萬億的刺激計畫很難在幾周內落實。所以，未來半年經濟資料有望低位元回升，這也可能伴隨著利潤預期的上調。

4. 募股融資尚未復蘇。過去兩年中港股市的基本功能——融資幾乎暫停。待上市公司因業績堪憂，股東不滿意估值，監管較嚴等問題屢屢推遲IPO。已上市公司，包括國企，也難以在二級市場募股。在募股融資回暖之前，當局不大可能再度收緊政策。

5. 最後，全球新興市場基金仍然比中國遜色，當週期性復甦更加明顯時，可能有動力追趕績效。唯在國慶黃金周股市暴漲之後，國內外投資者都難以下手。但整體來說，中港股估值仍在歷史均值以下，約在歷史平均折扣在30%左右；另外對比標普500指數，MSCI中國指數估值仍不到一半，如果在這種位置出現利潤上揚，更廣泛的資金可能會流入中港股。

中國股市剛經歷反彈第一階段

中港股市前景如何？花旗私人銀行指，觸底反彈的市場一般會經歷三個階段。中國股市剛剛經歷了第一階段，即預期轉變擠壓空頭平倉。第二階段會出現宏觀數據和公司利潤的復甦，以及投資者從減持轉到中性，也可能開始加槓桿。如果出現，第二階段可能演變到預期再次超過現實，帶來泡沫構建的第三階段。

此次反彈，槓桿率剛開始上升，政策剛開始大力刺激經濟，利潤預期剛開始向上修正，募股融資仍未復甦，估值和倉位均在低位，所以上升空間和推力都比較充足。

當然，市場不可能是單方向的。波動的來源很多，包括美國貿易政策。對投資者來說，適當分散風險仍然是配置的重點。中國長期經濟表現依然充滿挑戰，目前花旗對中國內地股票的直接配置比例占全球股債平衡組合約3%。對有本國偏好的投資者，該配置則約13%。該行認為，不應由任何一個國家或行業主導整個投資組合。

關於花旗私人銀行研究團隊

花旗私人銀行是金融市場的重要參與者，以其專業的投資策略制定能力而著稱，並為客戶提供專業的私人銀行服務。團隊不僅關注短期市場波動，更注重通過多元化的投資組合及分析來鎖定相對較高的收入，並保持對股票增長機會的敞口。花旗私人銀行的研究團隊通過深入的市場分析和專業的投資策略，助客戶在不斷變化的市場環境中做出明智的投資決策。

綜上所述，中國的救市政策和花旗私人銀行研究團隊的分析，為投資者提供了寶貴的市場洞察。在當前的經濟環境下，穩健的投資策略和專業的市場分析對於把握投資機會至關重要。

（資料由客戶提供）