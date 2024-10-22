滙豐精簡架構成4大業務　明年起生效　減省程序及決策重叠

滙豐（0005）行政總裁艾橋智上任不久，便宣布將該行業務架構精簡。該行指出自2025年1月1日起，將透過下列4項業務營運， 分別為香港﹑英國﹑企業及機構理財 ，以及國際財富管理及卓越理財。



該行指出變革將會減少現行架構下的程序和決策重叠，於服務客戶時能夠產生更大的切合度和靈活性。各職能部門將會重組，以支持4項新業務。

滙豐集團行政總裁艾橋智表示： 「我們今日宣布的變革，將有助同事們更易於服務客戶，推動集團日後的成功。集團的優先策略維持不變，隨著我們著力推行，新架構將催生一個更精簡、更動態和更敏銳的組織。

艾橋智又指出﹕「我對眼前的機遇感到振奮，並深信這個架構能幫助我們實現下一階段的增長。我們在英國和香港的本位市場，加上企業及機構理財，以及國際財富管理及卓越理財業務，正是滙豐核心優勢之所在。

他表示﹕「這些變革，讓我們能夠更加聚焦於擁有明顯競爭優勢和最大增長機遇的業務，從而強化領導地位和市場份額。變革亦展示我們如何能夠加快推行策略，釋放銀行的最大潛力，並確保優秀的同事盡展所能，為客戶提供業內最佳的產品和卓越服務。當客戶達致理想，也是我們成功之時。」