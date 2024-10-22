國泰料今年聖誕假客運量勝去年　9月載客逾181萬人次

國泰今天（22日）公布今年9月份客、貨運量數據。當月載客181.69萬人次，較2023 年同月增加17.8%。月內收入乘客千米數按年上升18.4%。



不過國泰航空亦指出，於2024年9月份乘客運載率下跌2.3個百分點至81.4%，而可用座位千米數則按年增加21.7%。在2024 年首9個月，載客人次較去年同期增加28.4%至1,655.37萬人次，可用座位千米上升 34.2%，而收入乘客千米數則上升27.8%。

公司又指出，在今年首9個月，國泰航空和香港快運的載客人次突破2,000萬大關，合共接載了超過2,100萬位乘客。

圖為一架國泰航空波音777-300ER客機。(資料圖片)

貨運方面，國泰航空9月份運載13.3萬公噸貨物，按年增加10.9%。月內貨物收入噸千米數按年增加4.9%，運載率下跌 2.4 個百分點至58.7%，而可用貨物噸千米數則按年增加 9.3%。在 2024 年首九個月，載貨量較去年同期增加9.9%至110.35萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.9%，而貨物收入噸千米數則上升3.4%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示:「展望未來數月，國泰將增加更多航班和航線，以滿足外遊需求的增長。我們對今年聖誕假期的客運量保持樂觀，預期較去年同期更佳。」