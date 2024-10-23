滙豐迎十年最大改革　港業務更自主　分析多看好籲現價買入

滙豐（0005）昨日公佈至少十年來最大規模改革，明年起將業務架構簡化至四大瓣數，即香港、英國、企業及機構理財，還有國際財富管理及卓越理財。相關重組涉及的費用、裁員人數以至於相關對業務成效等，均待進一步披露及觀察，股價昨日及今日均未見明顯變動。有分析師就認為，當中存在機遇，改革有利精簡業務架構及清晰分工，支持長遠發展，建議可現價買入，目標價73元。



彭博：內部員工未能完全理解是次改革

滙豐將迎大改革，惟市場反應一般。該股今日﹙23日﹚開市報68.6元，略高於昨日收市價68.25元，盤中亦處這水平。

滙豐此次改革詳情仍待明確，《彭博》則引述知情人士稱，有些滙豐員工發現很難理解自己在公司新組織結構中的位置，其他人則認為，目前尚不清楚該行是否仍會在每個市場提供許多核心服務。滙豐表示，在2月公佈全年業績之前，不會提供更多細節。

黃國英表示，滙豐重組其實是「好事」，環球市場變動，銀行業務也需要求變，料對銀行財富管理有較大需求。﹙鍾偉德攝﹚

黃國英：重組屬「好事」 料力谷財富管理業務

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，滙豐該次重組其實是「好事」，能夠減省成本之餘，也能令各業務負責人有清晰的分工。該行並將最具備增長潛力的財富管理，與香港及英國等重點劃分出來，以便管理，近期也請梁朝偉及余詩曼兩大明星來做推廣，可見希望加大火力來推動該業務。環球市場變動，銀行業務也需要求變，而傳統資金仍需時間適應新時代，故對於專業意見包括銀行財富管理，有較大需求。

黃國英又指出，大市2萬點仍有阻力，短炒未必適合但可尋覓長期投資，當中滙豐屬於少有的具備環球業務及概念的股份，預計股價能夠穩中向好，可現價買入，長期持有作收息之用。

伍禮賢表示，改革對業務的協同效應及效率等方面的提升，仍有待體現，故此股價未見有太大波動，但認為屬於「機遇」。（資料圖片）

伍禮賢：未來業務重心將在亞洲及英國 目標價73元

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，滙豐今次重組有利精簡架構，短期可能會帶來相關成本，但長遠相信有利。四大新劃分出來的業務包括香港及英國，意味未來業務重心也會放在亞洲及英國。

不過，他也指出，由於該次改革對業務的協同效應及效率等方面的提升，仍有待體現，故此股價未見有太大波動，但認為屬於「機遇」。

他本身看好環球銀行板塊，目前高息環境持續將利好銀行利息收入，而資本市場表現強勁也會利好非利息收入，會給予滙豐目標價73元，建議投資者可現價67或68元水平買入。

摩通不認同滙豐將香港業務單獨作為一個自主決策區域。﹙資料圖片﹚

高盛︰重組有利節省成本

高盛發表報告表示，滙豐架構改變應有三個原因，一是簡化香港及英國本地市場的管理重點，並強調在國際銀行業務，特別是交易銀行和財富管理方面的優勢，二是節省成本，或裁走重覆的職層或生產力不高的組別，以及三是將未來的投資或資本引導至回報更高的業務。不過，高盛相信，今次的變動令滙控管理層有足夠空間去減省成本，並改善或減少在新成立的企業及機構理財部門中的低效資產負債表和風險加權資產。

摩通︰不確定新架構勝目前

不過，也有大行提出質疑。摩根大通發表研究報告表示，並不認同滙豐將香港業務單獨作為一個自主決策區域，看不到這會帶來甚麼好處，因為香港是一個金融中心，與其他地區特別是中國內地有着巨大的聯繫。該行不確定這種以地域為中心的自主決策權架構，是否會比目前的業務結構更能改善全球經營情況，並期望管理層能提供一些有關重組的細節，包括重組的理由、涉及的成本，以及這將在中期帶來哪些生產力或效率的提升。