信和黃永光﹕正審視資產組合　研究會否發展更多學生宿舍項目

信和置業（0083）副主席黃永光指出，政府在教育政策方面規劃仔細，相信有助吸納人才留港發展，又表示公司正審視資產組合，研究會否發展更多學生住宿項目。



資產管理董事蔡碧林補充，指出政府的人才計劃吸納較多學生來港，集團旗下的住宅物業出租率已達95%。同時亦有很多大學有意租用辦公樓作為校舍，認為政府提出「留學香港」的概念長遠有助本港國際都會的地位。

黃永光又指出在特首李家超最新公布的施政報告，提及希望推動香港成為國際黃金交易中心，認為本地建築﹑物業管理，以及專業黃金管理﹑買賣的公司可以受惠，並相信有助刺激香港就業市場。

內地知名網紅街舞表演者岩章扁、麻日灿，與香港藝人韓馬利、黃韻材和劉桂芳，月前在廟街直播宣傳。

歡迎政府推出一系列支持旅遊業措施

被問到對本港零售市道前景的看法，蔡碧林認為，北上消費其實對香港是好事，大灣區1小時生活圈涉及8,600萬人口，認為人流會「有來有往」，過去的國慶黃金周首日便有約22萬人訪港；加上近期股市表現回穩，相信市民會更願意消費。

財務聯席董事周承雯就指出，歡迎施政報告推出一系列旅遊業措施，包括舉行各類大型活動，同時亦增加一簽多行城市、放寬東盟國家簽證、熊貓經濟等，均對旅遊、酒店業產生鼓舞作用。