美股｜道指收跌409點　納指瀉1.6%　Nvidia蘋果均跌逾2%

受美國債息處於近3個月高位，以及麥當勞的大腸桿菌風波、可口可樂等企業季績欠理想等影響，美股周三（10月23日）下跌，道指最多曾跌逾600點，至收市挫409點；納指盤中曾瀉逾2%，至收市跌1.60%。其中，AI晶片龍頭Nvidia曾跌逾4%，至跌市跌



反映中概股的金龍指數收跌1.20%。其中，阿里巴巴跌2.52%、拼多多挫4.80。恒指夜市期指收報20,513點，跌216點，較恒指收市20,729低水247點，成交13,454張。



道指收市42,514.95點，跌409.94點或0.96%；納指報18,276.65點，跌296.47點或1.60%；標普500指數收市報5,797.42點，跌53.78點或0.92%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

麥當勞挫逾5% Tesla績前跌近2%

國債息率上揚，大型股受壓。AI晶片龍頭Nvidia下跌2.81%，每股收報139.56美元。Meta跌3.15%、Amazon挫2.63%、蘋果公司（Apple）挫2.16%。Tesla於盤後作為首家「美股七股」公佈季績，在此之前股價下跌1.98%。

麥當勞爆發大腸桿菌風波，造成多名食客不適甚至死亡，股價曾挫逾6%，至收市跌5.12%，為跌幅最大道指成份股。

可口可樂跌2.06%，此前該公司的年度利潤預測，增長幅度令市場失望。波音公布受嚴重罷工影響，導致季度虧損60億美元，但股價仍漲了0.6%。

圖為2020年3月17日，美國一家麥當勞（ McDonald's）餐廳的標誌。（Reuters）

高通跌3.8% 特朗普社媒升4.4%

半導體公司德州儀器（Texas Instruments）第三季獲利超出預期，股價上漲4.01%；電信公司AT&T因第三季無線用戶數量超出預期，股價上漲4.61%。

另外，晶片商高通（Qualcomm）下跌3.80%，此前有消息指ARM將取消高通使用其設計晶片的授權，ARM股價亦跌6.67%。

美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT續漲，再升4.42%。