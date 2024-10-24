內媒﹕TikTok母企字節跳動　首三季收入增速放緩　利潤率回落

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）增長或放緩。據內地媒體「36氪」引述知情人士稱，字節跳動今年首三季收入增速將出現較大幅度的下降，利潤率亦再度回落。



報道分析指，反映該集團正面臨三重挑戰，包括內地廣告收入引擎降速；地緣政治對TikTok收入的影響開始顯現；而大模型行業正處於早期的高投入階段，短期仍看不到回報。並引述數據指，首三個季度方面，內地單季度廣告同比增速從約40%跌至約17%，過去兩個季度均沒有達成既定目標。

此外，抖音電商業務增速明顯放緩，以及生活服務業務拉動商家廣告投放能力亦不似預期，其銷售額增速已從年初超過60%，跌至9月不到20%，而抖音生活服務帶動的廣告收入仍不到大盤的5%。同時面對淘天、拼多多、京東集團（9618），美團（3690）、快手（1024）甚至小紅書的激烈競爭。

2024年3月13日，美國加州卡爾弗市（Culver City），圖為一個TikTok的標誌擺放在辦公大廈前。（Reuters）

字節跳動加大對商家補貼

報道又指，為應對廣告收入增速放緩，字節跳動加大對商家的補貼，以刺激廣告投放，今年以來，便投入超過100億元人民幣，全平台補貼金額超過300億元人民幣，但仍未能阻止廣告收入連續兩個季度未能達標，相反廣告業務成本則按年升60%。