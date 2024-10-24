啟德The Twins雙子匯1期下月中開業　出租率逾九成半　設崇光百貨

SOGO母企利福國際公布，旗下旗艦項目The Twins雙子匯1期將於11月15日正式隆重開業。

雙子匯是位於啟德核心區域的混合用途發展項目，由兩幢標誌性的大樓組成，1期設有全新的崇光啟德店，而2期將開設具備嶄新概念的零售及生活品味綜合空間「三道SNDO」。

利福國際指，項目總樓面面積達110萬方呎，兩幢大樓均樓高22層並設有4層地庫，開幕後將成為九龍東最大型且最全面的零售及生活品味樞紐，為本地居民及遊客帶來無與倫比的優質購物體驗。

雙子匯1期將以超過九成半的出租率盛大開幕，滙聚超過480個享譽國際及本地的著名品牌，涵蓋時裝、美容、家居用品，以及琳瑯滿目的餐飲美食等多個類別。值得一提，1期匯聚超過110個美妝品牌，同時雲集超過110個嬰兒用品及食品品牌。

利福國際集團執行董事劉今蟾表示，The Twins雙子匯是利福國際在港的首個自資興建項目，標誌着集團及香港市區發展的重要里程。投資超過100億元精心設計雙子匯項目，彰顯集團對本地市場長遠發展的信心，以及打造無與倫比的顧客體驗。

她補充，雙子匯的願景是提供別具創意的零售及生活品味平台，在提供時尚購物、環球飲食、消閒娛樂及各類服務之餘，進一步建設及貢獻啟德這個充滿活力的市區樞紐，為鄰里社區帶來活力、喜悅及福祉。

利福國際預告，為慶祝1期隆重開幕，崇光啟德店將由開業當日起至12月1日推出「啟德祭」，提供逾1,000項啟德店獨家禮遇，包括開業首3天限時精選產品、與品牌合作的開業限定聯乘產品等。